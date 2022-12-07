Главную елку Калуги начали устанавливать на Театральной площади
Во вторник, 6 декабря, на Театральной площади в Калуге начали устанавливать главную городскую елку.
Планируется, что к концу недели рабочие соберут и украсят новогоднюю конструкцию.
Огни елки традиционно зажгутся вечером 31 декабря. У театра пройдет концерт.
Еще одна большая елка появится в Калуге в Центральном парке культуры и отдыха.
А на Старом Торге ведется подготовка основания для бесплатного катка. Его должны открыть в конце декабря.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!