Главную елку Калуги начали устанавливать на Театральной площади

Во вторник, 6 декабря, на Театральной площади в Калуге начали устанавливать главную городскую елку.

Планируется, что к концу недели рабочие соберут и украсят новогоднюю конструкцию.

Огни елки традиционно зажгутся вечером 31 декабря. У театра пройдет концерт.

Еще одна большая елка появится в Калуге в Центральном парке культуры и отдыха.

А на Старом Торге ведется подготовка основания для бесплатного катка. Его должны открыть в конце декабря.

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