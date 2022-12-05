В Калуге каток на Старом Торге будет бесплатным для всех

В понедельник, 5 декабря, на планерке в городской управе поднималась тема нового катка возле здания областной администрации на Старом Торге.

- Каток у нас общедоступный и для детей, и для взрослых, - отметил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвиенко. - Он будет бесплатным. Максимальная пропускная способность катка составит порядка 105 человек. Также бесплатно могут быть предоставлены коньки. В день будет около 6-7 сеансов. Ближе к открытию московский подрядчик разработает специальный сайт, на котором будет осуществляться онлайн-бронирование, описаны требования для посещения. Билеты можно будет забронировать и получить в билетной кассе. Сейчас осуществляется монтаж основания. Монтаж катка планируем осуществить до конца декабря.

Было отмечено, что площадка проработает два месяца.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.