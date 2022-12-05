В Калуге на светодиодных экранах разместили поздравления с Новым годом
В Калуге на светодиодных экранах города появились новогодние поздравления.
Они оформлены в едином стиле, сообщили в понедельник, 5 декабря, в городском управлении экономики.
В преддверии Нового года украшения выполнены в стиле концепции празднования, разработанной сектором главного архитектора.
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