В Калуге на светодиодных экранах разместили поздравления с Новым годом

В Калуге на светодиодных экранах города появились новогодние поздравления.

Они оформлены в едином стиле, сообщили в понедельник, 5 декабря, в городском управлении экономики.

В преддверии Нового года украшения выполнены в стиле концепции празднования, разработанной сектором главного архитектора.

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