В Калуге включили новогоднюю иллюминацию

В конце недели в Калуге заработала новогодняя иллюминация.

Новые декорации в нынешнем году власти решили не закупать, поэтому калужанам остается лишь любоваться тем, что было и в прошлые зимы.

В частности, зажгли гирлянды на деревьях в сквере Ленина.

А самая яркая точка – центральный парк культуры и отдыха. Туда свезли большую часть новогодних конструкций, которые раньше украшали улицы города. Фото мы публиковали в телеграме.

У входа в парк гостей встречают светящиеся Дед Мороз и Снегурочка.

Также в парке установят одну из двух главных елок Калуги.

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