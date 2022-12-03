Каток на Старом Торге в Калуге откроется в конце декабря

Как мы уже рассказывали, на площади Старый Торг в Калуге нынешней зимой впервые появится каток. Он будет бесплатным для посетителей.

Администрация губернатора ранее сообщала, что парковка на площади прекратит работу с 5 декабря. Однако в пресс-службе горуправы уточнили, что монтировать основание катка начнут уже в субботу, 3 декабря, в 14:00. Подрядчик привезет песок и выставит ограждение.

Планируется, что кататься на коньках на площади калужане смогут до 28 февраля будущего года. С возможными оттепелями должно помочь справиться холодильное оборудование.

Каток будет не очень большим – 20 на 40 метров. Это меньше, чем стандартная хоккейная коробка.

На Старом Торге организуют раздевалки, камеры хранения и бесплатный прокат коньков, рассказали в пресс-службе горуправы со ссылкой на начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игоря Матвеенко.

Катание организуют по сеансам — около 5-7 в день. Чтобы попасть на лед, нужно будет сделать онлайн-бронирование либо получить билет в кассе. Это необходимо, чтобы одновременно на катке было количество людей, которое не превышает допустимое.

По предварительным данным, каток на Старом Торге откроется в конце декабря.

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