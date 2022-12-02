В Калуге парковку на площади Старый Торг закроют с 5 декабря по 28 февраля

Парковка перед зданием администрации губернатора Калужской области на площади Старый Торг в Калуге будет закрыта с 5 декабря по 28 февраля.

В этот период там будет размещаться каток, сообщили в пятницу в администрации.

Чиновникам придется использовать другие места, чтобы оставить свои машины, либо добираться на работу на общественном транспорте.

Также в администрации опубликовали эскиз – примерно таким будет каток на Старом Торге. Его размер составит 20 на 40 метров. Эту чуть меньше, чем стандартная хоккейная коробка.

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