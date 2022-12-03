В Калуге пройдет конкурс детских новогодних костюмов

В Калуге стартовал прием заявок на конкурс детского новогоднего костюма. В пятницу, 2 декабря, об этом сообщили в городской управе.

Все желающие могут поучаствовать в нем, оставив заявку до 21 декабря. Принимаются костюмы котов и кроликов.

Сам показ костюмов пройдет 2 января в Центральном парке культуры и отдыха. Парад на центральной аллее стартует в 12:00.

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