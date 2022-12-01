В Калуге к Новому году установят две большие елки
В декабре в Калуге установят две большие новогодние елки – на Театральной площади и в парке культуры и отдыха. Об этом в четверг сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
Главной будет елка на Театральной. Именно там 31 декабря состоится праздничная программа.
- В небольшой концертной программе примут участие творческие коллективы и солисты города, - отметил Денисов. - Сцена будет смонтирована за счет внебюджетных средств.
В центральном парке разместится также резиденция Деда Мороза. Там уже установили различные праздничные конструкции.
- Калужский бизнес за свой счет организует традиционные новогодние ярмарки на пешеходной части Театральной, на улице Кирова вдоль Театрального сквера и в сквере на Ленина, 93, - рассказал также Денисов.
Афишу новогодних праздников городской голова Калуги пообещал опубликовать позже.
Ранее мы рассказывали подробности о катке на Старом Торге.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!