В Калуге к Новому году установят две большие елки

В декабре в Калуге установят две большие новогодние елки – на Театральной площади и в парке культуры и отдыха. Об этом в четверг сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Главной будет елка на Театральной. Именно там 31 декабря состоится праздничная программа.

- В небольшой концертной программе примут участие творческие коллективы и солисты города, - отметил Денисов. - Сцена будет смонтирована за счет внебюджетных средств.

В центральном парке разместится также резиденция Деда Мороза. Там уже установили различные праздничные конструкции.

- Калужский бизнес за свой счет организует традиционные новогодние ярмарки на пешеходной части Театральной, на улице Кирова вдоль Театрального сквера и в сквере на Ленина, 93, - рассказал также Денисов.

Афишу новогодних праздников городской голова Калуги пообещал опубликовать позже.

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