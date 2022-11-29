Губернатор Калужской области выступил против новогодних корпоративов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша считает, что в нынешнем году стоит отказаться от новогодних корпоративов. Об этом он заявил 28 ноября в интервью телеканалу ГТРК Калуга.

- Новый год для всех для нас – это праздник, с детства, - отметил глава региона. - И сейчас вдруг возник вот этот спор – а вот нужно отмечать Новый год или нельзя? Мы сейчас в таком особом состоянии находимся, у нас специальная военная операция. Надо ли отмечать Новый год? Давайте вспомним Великую Отечественную войну. Даже в те тяжелые годы Новый год всегда отмечали. Потому что это праздник для детей. И для детей мы будем организовывать елки, подарки. А что касается взрослых... В семьях мы все отметим Новый год. Каждый со своим настроением. Мы вспомним все хорошее, что было в этом году. Пожелаем, чтобы в следующем году ничего плохого не повторялось. Это обязательно мы сделаем. Друг другу подарим подарки. А вот корпоративы, которые традиционно проводились в крупных организациях, вот с этим, я думаю, все определятся. Ну, не время, наверное, сейчас для больших гулянок.

Ранее, напомним, стало известно, что в Калуге вместо гуляний на Старом Торге организуют катание на коньках.

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