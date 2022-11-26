В Калуге на площади Старый Торг зальют каток вместо парковки

Нынешней зимой в Калуге на площади Старый Торг впервые зальют большой каток. Он будет располагаться перед зданием областной администрации на месте существующей парковки. Об этом вечером в пятницу сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Ранее в своих соцсетях глава региона объявлял голосование по выбору формата праздника на Старом Торге. Предлагалось два варианта – каток с бесплатным катанием для детей или привычный концерт.

Большинство подписчиков Шапши проголосовало за каток.

По словам губернатора, из 10 000 проголосовавших этот вариант выбрали 86%.

- Сразу скажу, что для бюджета это не будет стоить ни рубля, - заверил Шапша. - Все расходы возьмут на себя благотворители.

Как будет выглядеть каток, он пообещал рассказать позже.

Пока не сообщается также, сколько будет стоить катание для взрослых и организуют ли прокат коньков. Также пока нет данных, при какой температуре воздуха смогут поддерживать лед в хорошем состоянии и что будет в случае оттепели.

В последние годы на Старом Торге устанавливали главную елку города. На данный момент власти областной столицы не объявляли, когда ее начнут собирать и появится ли она на прежнем месте.

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