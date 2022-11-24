Губернатор Калужской области объявил голосование по выбору формата празднования Нового года

В четверг, 24 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях объявил голосование по выбору формата празднования Нового года на Старом Торге.

- Традиционно на Новый год в столице области за счет инвесторов и благотворителей организуется большая, красочная праздничная программа на Старом торге, - написал он. - Решение по этому поводу, которое кажется нам правильным – я уже озвучивал: сейчас не время для салютов и концертов. Но для детей праздник должен остаться праздником. Поэтому хотел бы спросить вас. Мне важно ваше мнение.

Губернатор предложил два варианта: залить каток с бесплатным катанием для детей либо провести обычную программу с концертами.

На даный момент в Телеграме Шапши вариант с катком набирает почти 90% голосов.

Ранее городские власти Калуги заявляли, что концертов на Новый год не будет.

Мы тоже решили провести подобный опрос.

А как бы вы организовали праздник на Старом Торге? Каток Привычный концерт Вообще не нужен праздник Другой вариант (напишу в комментариях) Голосование заканчивается 08/12/2022

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