Губернатор Калужской области объявил голосование по выбору формата празднования Нового года
В четверг, 24 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях объявил голосование по выбору формата празднования Нового года на Старом Торге.
- Традиционно на Новый год в столице области за счет инвесторов и благотворителей организуется большая, красочная праздничная программа на Старом торге, - написал он. - Решение по этому поводу, которое кажется нам правильным – я уже озвучивал: сейчас не время для салютов и концертов. Но для детей праздник должен остаться праздником. Поэтому хотел бы спросить вас. Мне важно ваше мнение.
Губернатор предложил два варианта: залить каток с бесплатным катанием для детей либо провести обычную программу с концертами.
На даный момент в Телеграме Шапши вариант с катком набирает почти 90% голосов.
Ранее городские власти Калуги заявляли, что концертов на Новый год не будет.
Мы тоже решили провести подобный опрос.
А как бы вы организовали праздник на Старом Торге?
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