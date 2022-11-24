В четверг, 24 ноября, у входа в Парк культуры и отдыха в Калуге установили Деда Мороза и Снегурочку.

Ранее эти фигуры устанавливали на Старом Торге у главной елки.

Ранее в городской управе рассказывали, что нынешней зимой массовых мероприятий и фейерверка на Новый год не будет. Для украшения используются старые конструкции.

Когда установят елки на Театральной площади и Старом Торге, пока не сообщается. В предыдущие годы эти работы проводили в последнюю неделю ноября.

Также в четверг голосование по выбору формата празднования на Старом Торге объявил губернатор Владислав Шапша.

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