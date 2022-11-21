В Дзержинском районе отменили фейерверки и новогодние концерты

В Дзержинском районе Калужской области отменили массовые новогодние гулянья. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил глава местной администрации Егор Вирков.

- Принято решение не проводить новогодние массовые гулянья с фейерверками, - отметил чиновник. - Будут проходить елки только для детей, мероприятия в школах и детских садах.

Причины Вирков не назвал.

Ранее такое же решение принял городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Он заявил об этом еще в начале октября.

В то же время в министерстве обороны России раскритиковали идею с отменой празднований.

От новогодних корпоративов в Калуге решили отказаться 20% компаний.

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