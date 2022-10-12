Жителю Воротынска исполнилось 100 лет

В среду, 12 октября, жителю поселка Воротынск исполнилось 100 лет. Он один из 48 долгожителей, которые празднуют свой юбилей в нынешнем месяце, сообщили в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.

Еще 33 калужанам исполнится 90 лет, 14 – 95 лет.

Именинникам передадут поздравления от Пенсионного фонда.

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