В Калуге на Новый год установят старые елки

На прошлой неделе городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявил, что в городе не будут проводиться новогодние гуляния за счет бюджета, чтобы сэкономленные деньги направить на помощь мобилизованным. Во вторник, 11 октября, глава администрации еще раз прокомментировал ситуацию.

- В этом году мы не будем тратить запланированные средства на новые новогодние украшения, приглашения коллективов, концерты и фейерверки, а направим эти деньги на более важные сейчас нужды, - подчеркнул он. - Детские новогодние утренники, как и сам Новый год, никто не отменяет. Мы максимально постараемся создать для маленьких калужан атмосферу праздника, несмотря ни на что.

Для украшения Калуги используют елки, которые закупались в предыдущие годы.

В то же время министерство обороны России раскритиковало инициативу калужских властей.

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