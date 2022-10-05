Новогодние гуляния по всей России предложили отменить по примеру Калуги

В среду, 5 октября, городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что в областной столице отменят все новогодние гуляния, а сэкономленные бюджетные деньги направят на помощь мобилизованным в армию. Эту инициативу поддержали на федеральном уровне.

Отменить празднования по всей стране предложил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

- Прежде всего, это должно касаться Москвы, - уверен он. - Высвободившиеся бюджетные средства разумнее перенаправить на поддержание и обеспечение наших военнослужащих и их семей.

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