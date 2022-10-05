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В Калуге педагоги принимают поздравления

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2022 10:00 0 476

В Доме музыки прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя. Педагогов, ветеранов и работников системы образования поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов.

- Профессия учителя – самая важная. Ваш труд заслуживает высочайшего уважения и признания, ведь вы растите наше будущее, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. – Вы даёте юным калужанам знания, необходимые им во взрослой жизни, воспитываете и наставляете молодёжь, порой и личным примером. Вы сами постоянно учитесь, развиваетесь, идёте в ногу со временем. В этом залог успеха. Благодарю всех вас за плодотворный труд, желаю успехов, терпения, сил, счастья и благополучия! 

Педагогам были вручены награды и почётные грамоты, творческие коллективы города подготовили праздничный концерт.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2022 10:00 0 476
Тэги: городская дума
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