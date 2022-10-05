Губернатор Калужской области поздравил учителей с профессиональным праздником

В среду, 5 октября, в России отмечается день учителя. Свои поздравления педагогам направил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Сегодня мы отмечаем особый праздник, который дорог сердцу каждого из нас. День учителя, - говорится в сообщении главы региона. - И спустя многие годы после окончания школы мы тепло вспоминаем своих педагогов. С благодарностью за знания, опыт, мудрые советы, нравственные ориентиры. Все это помогают в жизни найти своё призвание, стать профессионалом, личностью, а самое главное - Человеком. Дорогие учителя! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Спасибо вам за высокий профессионализм, отзывчивость и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов! Пусть ученики почаще радуют вас своими достижениями и победами!

Также Шапша рассказал об одном из учителей региона.

- Учитель химии Владимир Максимов (на фото – прим.ред.) всю жизнь прожил в Калуге, после окончания вуза почти 20 лет преподавал химию: сначала в своей родной 28-й школе, потом в 16-й. Занимается научной деятельностью, - отметил губернатор. - А в новом учебном году его жизнь серьёзно изменилась: он переехал в Боровск, по программе «Земский учитель» работает в школе № 1. Говорит, что нравится все. И школа, а она оказалась самой большой, в которой он когда-либо преподавал, – около 1200 учеников. И коллектив доброжелательно принял, поддержал. И ребята. Школьников Владимир всегда старается заинтересовать своим предметом, использует игровые формы. И Боровск Владимиру пришелся по душе.

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