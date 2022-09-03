3 сентября в Калуге отметят День микрорайона «Тайфун»

В субботу, 3 сентября, в Калуге пройдет ежегодный праздник День микрорайона «Тайфун». Об этом сообщили в городской управе.

Праздничные мероприятия состоятся в одноименном сквере.

С 15.00 часов стартует детская игровая программа с мастер-классами по рукоделию.

В 16:30, в ходе официальной торжественной части, состоится награждение активистов территориальной общины "Тайфун" и далее развлекательная программа.

ТОС "Тайфун" приглашает калужан и гостей города стать активными участниками этого замечательного ежегодного праздника, ставшего для горожан традиционным.

Гостей ждут различные конкурсы, мастер-классы от Детско-подростковых клуба "Тайфун" и центра "Содружество", выступления творческих коллективов Культурно-досугового объединения "Канищевский", а также выступления заводской команды КВН "Всё проспали" и цирковой студии "Гротеск".

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