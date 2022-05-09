Власти Калужской области: в шествии «Бессмертного полка» в Калуге участвовали 98 000 человек

Власти Калужской области сообщили, что в шествии «Бессмертного полка» в Калуге участвовали 98 000 человек.

- Больше 60 000 человек шли в самой колонне, - написал в своем телеграм-канале заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Илья ЗЕНОВ. - Еще за 30 000 сопровождали и стояли на тротуарах.

По его словам, акция мощно откликнулась в сердцах калужан.

- По ходу движения люди кричали «Ура!». Два года подряд шествие не проводилось из-за коронавирусных ограничений, - прокомментировал чиновник. - К моменту митинга, думаю, цифра 100 000 была преодолена, поскольку люди уже ждали на Площади Победы, когда колонна подойдет к месту торжественного митинга.

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