В Калуге 16 улиц перекроют 9 мая
В понедельник, 9 мая, в Калуге для движения автомобилей будет закрыто 16 улиц. Это связано с проведением различных мероприятий во время празднования Дня Победы.
С 9:00 до 20:00 будет закрыта:
- Театральная площадь (от улицы Кирова до улицы Суворова).
С 8:00 до 13:00 нельзя будет проехать:
- по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);
- по проезжей части площади Победы;
- по проезжей части сквера Мира.
С 15:00 до 23:00:
- на площади Старый Торг;
- по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл.Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
- по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
- по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
- по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
- по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);
- по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
- по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядский до ул. Марата);
- по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);
- по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг, в сторону пл. Старый Торг);
- по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова, в сторону пл. Старый Торг);
- по ул. Набережной (от ул. Набережной, д. 21 до пл. Старый Торг, в сторону пл. Старый Торг).
Афиша Дня Победы в Калуге опубликована здесь.
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