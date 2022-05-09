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В Калуге 16 улиц перекроют 9 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.05.2022 09:10 0 204
В Калуге 16 улиц перекроют 9 мая

В понедельник, 9 мая, в Калуге для движения автомобилей будет закрыто 16 улиц. Это связано с проведением различных мероприятий во время празднования Дня Победы.

С 9:00 до 20:00 будет закрыта:

  • Театральная площадь (от улицы Кирова до улицы Суворова).

С 8:00 до 13:00 нельзя будет проехать:

  • по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);
  • по проезжей части площади Победы;
  • по проезжей части сквера Мира.

С 15:00 до 23:00:

  • на площади Старый Торг;
  • по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл.Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);
  • по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
  • по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядский до ул. Марата);
  • по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);
  • по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг, в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова, в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Набережной (от ул. Набережной, д. 21 до пл. Старый Торг, в сторону пл. Старый Торг).

Афиша Дня Победы в Калуге опубликована здесь

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.05.2022 09:10 0 204
Тэги: праздник 9 мая день победы
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