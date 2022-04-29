В Калуге завершилось украшение города к 9 Мая
Вечером в четверг, 28 апреля, управление городского хозяйства Калуги сообщило о завершении монтажа праздничных украшений ко Дню Победы.
На улицах Кирова, Ленина, Билибина, Телевизионной и Генерала Попова появились 500 баннерных консолей.
На дамбе, Гагаринском и Каменном мостах установлены 760 флагов.
Также на дамбе Яченского водохранилища смонтировали знамя Победы.
Различные объемные конструкции появились у кинотеатра «Центральный», у административного здания по улице Московской, в сквере Краснопивцева, на площадке у Дома Музыки, у Дома Быта, в сквере Мира, на площади Победы, на площади Старый Торг.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!