В Калуге завершилось украшение города к 9 Мая

Вечером в четверг, 28 апреля, управление городского хозяйства Калуги сообщило о завершении монтажа праздничных украшений ко Дню Победы.

На улицах Кирова, Ленина, Билибина, Телевизионной и Генерала Попова появились 500 баннерных консолей.

На дамбе, Гагаринском и Каменном мостах установлены 760 флагов.

Также на дамбе Яченского водохранилища смонтировали знамя Победы.

Различные объемные конструкции появились у кинотеатра «Центральный», у административного здания по улице Московской, в сквере Краснопивцева, на площадке у Дома Музыки, у Дома Быта, в сквере Мира, на площади Победы, на площади Старый Торг.

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