Опубликована полная афиша празднования Дня Победы в Калуге

Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут в Калуге, в понедельник, 9 мая.

Городская управа 26 апреля опубликовала полную афишу.

Празднования начнутся 2 мая. Также мероприятия запланированы 6, 7 и 8 мая.

А вечером 9 мая большой концерт и фейерверк состоятся на площади Старый Торг.

Напомним, 9 мая в Калуге будут закрыты для автомобилей 16 улиц.

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