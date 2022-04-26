В Калуге праздничный фейерверк 9 мая прогремит в 22:00

В понедельник, 25 апреля, власти Калуги на планерке в городской управе сообщили об основных мероприятиях, которые пройдут в городе 9 мая.

В 10:00 от сквера Мира стартует шествие «Бессмертного полка».

В 12:00 начнется легкоатлетическая эстафета, а Театральная площадь станет праздничной площадкой.

Также праздничные мероприятия пройдут на пешеходной части улицы Театральной, в сквере у памятника Кирову, в центральном парке культуры и отдыха.

В 18:00 на площади Старый Торг начнется большой концерт. В 22:00 он завершится фейерверком.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.