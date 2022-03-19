Губернатор Калужского региона поздравляет моряков-подводников с праздником

В субботу, 19 марта, отмечается профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил военно-морского флота РФ. Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поздравляет всех причастных.

- 116 лет назад началась история подводного флота России, - рассказывает Шапша. - Она богата подвигами и прославленными именами. И мы гордимся тем, что Калужская область причастна к страницам этой истории.

Уже более 65 лет в ведущем учебном центре Обнинска готовят моряков-подводников. Не без помощи наукограда созданы субмарины с атомными энергетическими установками.

- Сегодня в День моряка-подводника с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком, ветеранами, военнослужащими, жителями Обнинска отдаём дань памяти и уважения первопроходцам атомного подводного флота России, - подчеркивает глава региона. - Всех причастных - с профессиональным праздником!

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