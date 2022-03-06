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В Калужской области на Масленицу сожгли деревянную Вавилонскую башню

Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 06.03.2022 18:51 0 260
В Калужской области на Масленицу сожгли деревянную Вавилонскую башню

В воскресенье, 6 марта, в Калужской области прошло традиционное масштабное празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец. Мероприятие не стали отменять в связи с известными событиями, но сократили развлекательную часть.

- Перед нами встал вопрос: проводить ли Масленицу или замолчать, - рассказали организаторы. - Хочется, чтобы она стала событием, которое объединит людей и поможет пережить происходящее в мире. Мы вынуждены скорректировать программу - сейчас нет места легкомысленному веселью. В этом году Масленица - это не праздник, не радостный карнавал, а художественное высказывание. И оно - не веселое, но объединяющее.

В нынешнем году в Никола-Ленивце сожгли деревянную Вавилонскую башню, возведенную по проекту Екатерины Поляковой.

- Предавая огню Вавилонскую башню, мы надеемся, что каждый найдет в себе силы, обратиться к миру с ближним, - прокомментировали организаторы.

Как отметили в Никола-Ленивце, многовековая традиция Прощеного воскресенья – просить друг у друга прощения.

Такой башня была до того, как ее подожгли.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 06.03.2022 18:51 0 260
Тэги: праздник масленица
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