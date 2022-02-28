В Калуге отменили праздничные мероприятия на Масленицу, которые должны были пройти 5-6 марта. В понедельник, 28 февраля, об этом сообщил на планерке городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В связи с последними событиями на Украине мы не можем говорить о проведении таких массовых мероприятий увеселительного характера, - сообщил он. - В этом году широкого празднования Масленицы не будет на наших площадях, все отменяется.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении военной операции на территории Украины. 27 февраля министерство обороны впервые сообщило о погибших и раненых российских солдатах, не уточнив количество.

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