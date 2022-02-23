VIP-поздравления калужан и жителей области с Днем защитника Отечества

В среду, 23 февраля, вся страна отмечает День защитников Отечества.

Поздравляем всех причастных к службе на благо Родины с праздником!

Ниже мы собрали поздравления первых лиц Калужской области.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША

Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества.

Этот праздник, символизирующий мужество, стойкость и патриотизм, был и остается одним из самых почитаемых в народе. Он объединяет всех, кто кому дорога судьба родной страны, кто желает сохранить ее великой и процветающей державой.

Мы всегда будем о подвигах наших воинов, которые в трудный час суровых испытаний без колебания вставали на защиту своей родной земли, дома и семьи.

Традиции предков свято хранят и развивают новые поколения, потому что помнить свою историю, защищать Отечество, заботиться о своей Родине - святая обязанность каждого россиянина.

Желаю всем успехов в служении России, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ

Дорогие жители Калужской области!

Дорогие ветераны!

Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества.

В этот день мы чествуем воинов, отдаём дань уважения тем, кто своим каждодневным трудом способствует обеспечению безопасности страны и соотечественников. Их самоотверженность, мужество, верность Отчизне являются достойным примером для молодых поколений.

Мы свято чтим славную историю нашего Отечества, храним память о героических военных победах наших отцов и дедов. И, конечно же, гордимся российскими военнослужащими, которые сегодня надежно защищают интересы России, являются мощной силой российской армии и флота.

Желаю всем ветеранам, действующим и будущим защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия, успехов в служении России и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Особые слова благодарности всем, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных Сил, обеспечивая мир, спокойствие и безопасность.

Низкий поклон ветеранам.

И, конечно, этот праздник – напоминание всем нам о том, что мужество, героизм, смелость и доблесть всегда были присущи защитникам нашего государства. Именно поэтому столь важно бережно хранить память о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Объединяет праздник и всех, кто любит Родину, искренне предан ей.

Нет сомнений, что могущество, суверенитет России укрепляет и мирный, добросовестный, созидательный труд каждого ее жителя.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого доброго!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий МОИСЕЕВ

Уважаемые калужане!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Сегодня мы вновь обращаем слова благодарности всем, кто избрал делом своей жизни защиту Родины, кто с честью и достоинством исполняет свой воинский долг.

Этот день – праздник всех настоящих мужчин, преданных своей Отчизне, готовых защищать свой дом, свою семью – маленькую частичку Родины.

Особую признательность хочу выразить ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и всем тем, кто сегодня стоит на боевом посту, защищая суверенитет и безопасность России.

От всего сердца желаю вам, уважаемые калужане, здоровья и благополучия, энергии и оптимизма, счастья жить под мирным небом, плодотворно трудиться на благо родного города!

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил России!

Дорогие калужане!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Главные нравственные ценности, которыми всегда была сильна наша земля, остались неизменными. Защита Отечества – это священный долг каждого гражданина нашей страны.

В этот торжественный день мы чествуем всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков, до молодежи, которая только надела военную форму.

Мы выражаем благодарность всем, кто оберегает наш покой и мирную жизнь, кто стоял и стоит на страже рубежей России, для кого армия стала призванием и смыслом жизни.

Наша особая гордость – калужане, которые представляют наш город в Вооруженных силах России и достойно несут воинскую службу.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть мир и понимание царят в ваших домах.

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