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В Калуге воду в проруби на Яченском водохранилище освятят вечером 18 января

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 18.01.2022 15:05 9 699
В Калуге воду в проруби на Яченском водохранилище освятят вечером 18 января

Вечером во вторник, 18 января, в Калуге представители Русской православной церкви освятят воду в проруби на Яченском водохранилище. Начало мероприятия – в 20:30, сообщили в пресс-службе городской управы.

После освящения начнутся Крещенские купания.

Также в Калуге окунуться в ледяную воду на Крещение можно будет на Сероводородных озерах и в источнике в Колюпаново.

Всего в Калужской области организовано 50 мест для купаний.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 18.01.2022 15:05 9 699
Тэги: праздник крещение
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