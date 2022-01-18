В Калуге воду в проруби на Яченском водохранилище освятят вечером 18 января

Вечером во вторник, 18 января, в Калуге представители Русской православной церкви освятят воду в проруби на Яченском водохранилище. Начало мероприятия – в 20:30, сообщили в пресс-службе городской управы.

После освящения начнутся Крещенские купания.

Также в Калуге окунуться в ледяную воду на Крещение можно будет на Сероводородных озерах и в источнике в Колюпаново.

Всего в Калужской области организовано 50 мест для купаний.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!