В Калуге демонтаж новогодних украшений завершится в конце января
В пятницу, 14 января, в Калуге начали разбирать главную новогоднюю елку на площади Старый Торг. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства городской управы.
- Ввиду окончания новогодних и рождественских праздников, а также в целях соблюдения безопасности дорожного движения, начался демонтаж ели на площади Старый Торг, - рассказали в администрации.
С 17 января городские службы начнут убирать остальные новогодние украшения.
- Учитывая большой объём работ, демонтаж продлится до конца января, - пояснили в управлении горхозяйства.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!