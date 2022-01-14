В Калуге демонтаж новогодних украшений завершится в конце января

В пятницу, 14 января, в Калуге начали разбирать главную новогоднюю елку на площади Старый Торг. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства городской управы.

- Ввиду окончания новогодних и рождественских праздников, а также в целях соблюдения безопасности дорожного движения, начался демонтаж ели на площади Старый Торг, - рассказали в администрации.

С 17 января городские службы начнут убирать остальные новогодние украшения.

- Учитывая большой объём работ, демонтаж продлится до конца января, - пояснили в управлении горхозяйства.

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