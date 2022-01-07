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Фоторепортаж с карнавального спуска калужских Дедов Морозов и Снегурочек

Кристина Посохина , Фото и видео автора
Опубликовано: 07.01.2022 18:40 0 823

Ежегодный рождественский спуск Дедов Морозов и Снеегурочек в Калуге состоялся в пятницу, 7 января.

В 13:00 с горы стартанули около 30 человек в костюмах. Кстати говоря, фантазия спортсменов не ограничилась лишь поставленной задачей. Были и Пикачу, и тигрята, и иные сказочные герои.

Сюда съехались люди разных возрастов. Был замечен даже 70-летний дедушка.

Эмоций у участников хоть отбавляй!

Увидеть себя, своих знакомых или просто проникнуться волшебной атмосферой вы сможете в нашем фоторепортаже.

Андрей встал на доску в декабре 2020 года, но катается уже, как профи. О карнавальном спуске узнал от друзей, с ними и приехал.

Владимиру через месяц 71 год. На лыжах катается уже 50 лет! Костюм Дедушки Мороза по случайности остался в Малоярославце. Пришлось одеться просто - на стиле!

Кого только ни встретишь на склонах...

Это Артур, и катается он пару лет ради удовольствия. В таком амплуа на доске впервые.

Очередь на горнолыжные подъёмники - будь здоров!

Неуловимые Деды.

Лыжница Ирина в деле 15 лет. А вот в образе Снегурочки на лыжах - первый раз в жизни! Буря эмоций.

Алексей на таком нестандартном мероприятии впервые. Приехал дарить калужанам новые эмоции.

А вот Михаил приехал себя показать и на других посмотреть на рождественском спуске во второй раз.

Наталья на таком мероприятий в первый раз и под большим впечатлением. 

Малыши после катания получили свои призы.

Взрослые без подарков от Дедушки Мороза тоже не остались. Презенты оказались действительно приятными и полезными. 

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Кристина Посохина , Фото и видео автора
Опубликовано: 07.01.2022 18:40 0 823
Тэги: дед мороз снегурочка склон лыжи сноуборд рождество
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