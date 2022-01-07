В Калуге на Театральной площади показали фаер-шоу

"Ёлочка, гори!" - слышалось из толпы. Огненное шоу показали на Театральной площади.

Яркий перформанс в среду, 5 января, возле театра подарили калужанам артисты творческих объединений "Flashback" и "Atlas Art Company".

Мы побеседовали с режиссёром-постановщиком Дарьей КАЗАКОВОЙ.

- Какую историю рассказали "огненные ребята"? О любви?

- История была о стране огня и её королеве. Абсолютно жестокой и злой. И странник, случайно попавший сюда, смог укротить огонь, который пылал в её сердце.

- Меня порадовала музыкальная составляющая. Услышала группы "Агата Кристи", "Rammstein". Насколько это неслучайно?

- Нам бы хотелось дать понять городу, что вечные и мощные песни дают более сильный энергетический заряд зрителю, нежели то, что мы привыкли слышать на калужских сценах.

- Что нужно знать и уметь при обращении с пиротехникой, включая технику безопасности?

- Самое главное при обращении с огнём и пиротехникой - быть уверенным в своих действиях. Без обучения лучше этим не заниматься.

- Расскажите о коллективах. Можно ли стать частью команды?

- "Flashback" имеет следующие направления: фаер-шоу, светодиодное шоу, крио-шоу, проведение мероприятий. И набирает всегда в свои ряды артистов. "Atlas Art Company" имеет несколько творческих мастерских в Калуге и Москве. Проводит обучение как цирковым искусствам, так и театральным. "Flashback" существует около 13 лет. Мы выступаем на всех городских мероприятиях, где позволяет сцена, но в основном работаем на частных праздниках.

- Как вы отдыхаете?

- Каждый год летом у нас есть собрание всех наших артистов с палатками в лесу, там мы продумываем новые идеи, веселимся, крутим огонь и отдыхаем.

Королева страны огня и странник.

Дети внимательно наблюдали за представлением.

Девушки с "веерами" как всегда на высоте.

Зрителей много, не всем было удобно смотреть.

Огненный куб.

В теплых объятиях режиссёра-постановщика.

Главные герои.

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