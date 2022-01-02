Новогодний карнавал пройдет в Калуге 3 января

В понедельник, 3 января, в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге пройдет «Новогодний карнавал». Начало – в 14:00.

Участники карнавала заранее готовили костюмы и покажут их публике.

Полная афиша праздников в Калуге размещена здесь.

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