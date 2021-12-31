В Калуге разрешили взрывать петарды и фейерверки в 14 местах

В Калуге взрывать петарды и фейерверки можно только в 14 определенных для этого местах. В пятницу, 31 декабря, об этом сообщили в городской управе.

Деревня Ромодановские Дворики. У комплекса-памятника воинам 50-й армии.

Деревня Ромодановские Дворики. В районе Воробьевской переправы.

Площадка в районе Некрасовской переправы.

Набережная Яченского водохранилища.

Площадка в районе гипермаркета «Метро».

Улица Садовая (площадка между домом №144 и СНТ «Прогресс»).

Площадка в районе поворота с улицы Терепецкое Кольцо на бульвар Энтузиастов.

Площадка за «Торговым кварталом».

Площадка между поселком Швейцарская Деревня и микрорайонам Канищево

Площадка за улицей Калужского Ополчения вдоль улицы Московской.

Площадка через дорогу от дома №11а по улице Дубрава.

Площадка в районе дома №16 на улице Первых Коммунаров.

Площадка в деревне Пучково.

Площадка в деревне Ильинка.

Также городская управа напомнила о запрете использовать пиротехнику внутри помещений, на территории АЗС, вблизи линий электропередачи, газопроводов, в пределах полос отчуждения железных дорог. Кроме того, областной закон запрещает применение пиротехники во дворах многоэтажек, на территориях школ, детских садов, вузов, санаториев, учреждений социального обслуживания.

Штрафы за нарушения могут достигать 250 тысяч рублей. Хотя в предыдущие годы калужан не останавливали подобные ограничения. Слышны взрывы петард в Калуге и днем 31 декабря.

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