В Калуге 31 декабря на Старом Торге зажгут елочку, дадут фейерверк и споют

Городская управа Калуги напоминает о том, что в последний день 2021 года, 31 декабря, в областном центре состоятся праздничные мероприятия под общим названием «Калуга новогодняя». Основной площадкой в этот день традиционно выбран Старый Торг.

Калужан приглашают на праздник к 18:00. Праздничный фейерверк прогремит уже в 18:30.

Зрителей ждут выступления различных творческих коллективов, солистов нашего города и диджея Егора Slim.

Напомним, в этот же день, 31 декабря, в парке культуры и отдыха с 12:00 до 15:00 калужан будет ждать Дедушка Мороз.

Полная афиша новогодних мероприятий на начало января 2022 года опубликована здесь. Там же смотрите, по каким улицам не получится проехать в праздничные дни.

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