Дмитрий Денисов поздравил калужан с 80-летием со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ утром в четверг, 30 декабря, поздравил калужан на своей странице в социальных сетях с 80-летием со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

Также градоначальник поделился с калужанами историческим снимком из далекого 1942.

На фотографии Юрия Юрьева изображен наш город в январе.

- На ней части Красной Армии входят в Калугу по улице Советской, сейчас это улица Ленина, - отмечает Денисов. - Сегодня, 30 декабря, мы отмечаем 80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков! Уважаемые ветераны, дорогие калужане, от всей души поздравляю вас! Это важная дата в историческом календаре города, ставшая символом мужества и силы духа калужан, бессмертного подвига фронтовиков и тружеников тыла. Низкий поклон за возможность жить сегодня под мирным небом!

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