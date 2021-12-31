В Калуге новогодний фейерверк запустят вечером 31 декабря на Старом Торге

В пятницу, 31 декабря, праздничные мероприятия в Калуге запланированы в Центральном парке культуры и отдыха и на площади Старый Торг.

12:00-15:00 Новогодние встречи Калужского Деда Мороза. Парк культуры и отдыха.

Новогодние встречи Калужского Деда Мороза. Парк культуры и отдыха. 18:00 Концертная программа «Калуга Новогодняя». Старый Торг.

Концертная программа «Калуга Новогодняя». Старый Торг. 18:30 Праздничный фейерверк. Старый Торг.

Праздничный фейерверк. Старый Торг. 19:00 Новогодняя дискотека с dj Егор Slim. Старый Торг.

Полная новогодняя афиша Калуги размещена здесь.

Также напоминаем, что центр города 31 декабря будет закрыт для машин.

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