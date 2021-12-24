В Калуге установили большую сцену для новогодних концертов на площади Старый Торг

В Калуге завершился монтаж большой сцены для праздничных новогодних концертов на площади Старый Торг.

Первые выступления там запланированы уже в субботу, 25 декабря.

Праздничная программа «Время исполнения желаний» начнется в 18:00. В 19:00 на сцену выйдет звезда российской эстрады 90-х Лада Дэнс.

Также запланированы лазерно-пиротехническое шоу и фейерверк.

31 декабря праздник на Старом Торге у главной городской елки также начнется в 18:00.

Полную новогоднюю афишу Калуги мы публиковали здесь.

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