В Калуге установили большую сцену для новогодних концертов на площади Старый Торг
В Калуге завершился монтаж большой сцены для праздничных новогодних концертов на площади Старый Торг.
Первые выступления там запланированы уже в субботу, 25 декабря.
Праздничная программа «Время исполнения желаний» начнется в 18:00. В 19:00 на сцену выйдет звезда российской эстрады 90-х Лада Дэнс.
Также запланированы лазерно-пиротехническое шоу и фейерверк.
31 декабря праздник на Старом Торге у главной городской елки также начнется в 18:00.
Полную новогоднюю афишу Калуги мы публиковали здесь.
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