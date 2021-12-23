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«Новогоднее чудо»: раздаем подарки нашим читателям!

Редакция
Опубликовано: 23.12.2021 12:58 0 120
«Новогоднее чудо»: раздаем подарки нашим читателям!

До боя курантов и торжества остались считанные дни. Еще много чего надо успеть – разобрать письма с пожеланиями, собрать подарки, найти посох, заказать такси из Великого Устюга и уйма всего другого…

К чему мы это? Дело в том, что так как мы в этом году себя хорошо вели, в нашу редакцию обратился сам Дед Мороз с просьбой – поднять настроение и развлечь жителей нашего города перед его приездом.
Выполняя это важнейшее поручение новогоднего волшебника, мы приготовили для вас конкурс «Новогоднее чудо».

Для каждого новогоднее чудо – это что-то свое, родное: новогодний стол, счастливая семья вокруг, заснеженный город, празднование и гуляние и т.п. А для нас - это радостные лица наших читателей и подписчиков.

Вместе с нашими партнерами КП40 разыграет для вас призы, изображенные на фото. 5 призов – 5 победителей. Шанс есть у каждого!

Что нужно для участия:

1. Быть подписанным на наш аккаунт в Инстаграме.

2. Быть подписанным на наших партнеров (также в Инстаграме):

3. Поздравить в комментариях инсты любимый город с Новым годом и рассказать, что для вас «новогоднее чудо».

Итоги подведем 28 декабря в прямом эфире. Все честно и открыто. Сами все увидите.

На трансляции в 20:00 рандомайзер решит, кому достанутся эти ценные призы.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Редакция
Опубликовано: 23.12.2021 12:58 0 120
Тэги: праздник новый год
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