Опубликована полная новогодняя афиша Калуги-2022
В среду, 15 декабря, городская управа Калуги представила полную новогоднюю афишу.
Праздничные мероприятия начнутся 19 декабря.
Главные точки празднования – Старый Торг, парк культуры и отдыха и Театральная площадь.
Новогодняя афиша Калуги – 2022
19 декабря
18:00 Театрализованная концертная программа «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла». Московская площадь.
25 декабря
12:00 Развлекательная программа Калужского театра кукол «В поисках Деда Мороза». Пешеходная часть улицы Театральной.
15:00 Праздничная программа «К нам стучится Новый год». Площадь Маяковского.
18:00 Праздничная программа «Время исполнения желаний». Лазерно-пиротехническое представление. Праздничный фейерверк. Выступление Лады Дэнс. Старый Торг.
26 декабря
12:00 Развлекательная программа Калужского театра кукол «В поисках Деда Мороза». Пешеходная часть улицы Театральной.
14:00-17:00 Новогодние встречи Калужского Деда Мороза. Парк культуры и отдыха.
15:00-17:00 Праздничная программа «Зажигаем Новый год». Парк культуры и отдыха.
18:00 Концертно-развлекательная программа «Встречи у Новогодней елки». Сквер Матери.
31 декабря
12:00-15:00 Новогодние встречи Калужского Деда Мороза. Парк культуры и отдыха.
18:00 Концертная программа «Калуга Новогодняя». Старый Торг.
18:30 Праздничный фейерверк. Старый Торг.
19:00 Новогодняя дискотека с dj Егор Slim. Старый Торг.
1 января
11:00 Легкоатлетический забег. Набережная Яченского водохранилища.
17:00 Новогодняя дискотека. Парк культуры и отдыха.
2-4 января
14:00-17:00 Новогодние встречи Калужского Деда Мороза. Парк культуры и отдыха.
2-8 января
12:00-14:00 Спортивно-развлекательные мероприятия. Парк культуры и отдыха.
17:00-20:00 Новогодние развлекательные программы. Парк культуры и отдыха.
3 января
11:00 Городская акция «Слепи снеговиков» (при подходящей погоде). Сквер Волкова.
14:00 Городской конкурс-парад костюмов «Новогодний карнавал». Парк культуры и отдыха.
4 января
12:00 Спортивно-развлекательное мероприятие «Праздник русского валенка». Парк культуры и отдыха.
5 января
12:00 Новогодний силовой экстрим. Театральная площадь.
15:00 Концертно-развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!» Театральная площадь.
17:00 Огненно-пиротехническое представление. Театральная площадь.
18:00 Новогодняя молодежная дискотека «Sound Mix». Театральная площадь.
6 января
15:00 Театрализованная концертная программа «Новый год на Театральной площади». Интерактивные площадки «Новогодний городок».
18:00 Выступление оркестра карнавальной музыки «Маракату». Театральная площадь.
7 января
15:00 Калужские рождественские встречи. Театральная площадь.
17:00 Выступление уличного оркестра. Театральная площадь.
17:00 Развлекательная программа на коньках «рождественский переполох». Площадь Маяковского.
18:00 Новогодняя дискотека. Театральная площадь.
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Ранее мы рассказывали, какие улицы в Калуге будут перекрывать в период с 30 декабря по 7 января.
30 декабря с 17:00 до 20:00 нельзя будет проехать:
- по ул. Заречной (от ул. Заречной, 18 до ул. Ромодановской);
- по пер. Заречному;
- по ул. Ромодановской.
31 декабря с 15:00 до 22:00:
- на площади Старый Торг;
- по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
- по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
- по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
- по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
- по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);
- по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
- по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата);
- по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);
- по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
- по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова) (в сторону пл. Старый Торг);
- по ул. Набережной (от ул. Набережной, 21 до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг).
1 января с 9:00 до 14:00 часов:
- по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).
По Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова):
- 5 января с 10:00 до 22:00;
- 6 января с 13:00 до 22:00;
- 7 января с 13:00 до 22:00.
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