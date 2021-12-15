Опубликована полная новогодняя афиша Калуги-2022

В среду, 15 декабря, городская управа Калуги представила полную новогоднюю афишу.

Праздничные мероприятия начнутся 19 декабря.

Главные точки празднования – Старый Торг, парк культуры и отдыха и Театральная площадь.

Новогодняя афиша Калуги – 2022

19 декабря

18:00 Театрализованная концертная программа «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла». Московская площадь.

25 декабря

12:00 Развлекательная программа Калужского театра кукол «В поисках Деда Мороза». Пешеходная часть улицы Театральной.

15:00 Праздничная программа «К нам стучится Новый год». Площадь Маяковского.

18:00 Праздничная программа «Время исполнения желаний». Лазерно-пиротехническое представление. Праздничный фейерверк. Выступление Лады Дэнс. Старый Торг.

26 декабря

12:00 Развлекательная программа Калужского театра кукол «В поисках Деда Мороза». Пешеходная часть улицы Театральной.

14:00-17:00 Новогодние встречи Калужского Деда Мороза. Парк культуры и отдыха.

15:00-17:00 Праздничная программа «Зажигаем Новый год». Парк культуры и отдыха.

18:00 Концертно-развлекательная программа «Встречи у Новогодней елки». Сквер Матери.

31 декабря

12:00-15:00 Новогодние встречи Калужского Деда Мороза. Парк культуры и отдыха.

18:00 Концертная программа «Калуга Новогодняя». Старый Торг.

18:30 Праздничный фейерверк. Старый Торг.

19:00 Новогодняя дискотека с dj Егор Slim. Старый Торг.

1 января

11:00 Легкоатлетический забег. Набережная Яченского водохранилища.

17:00 Новогодняя дискотека. Парк культуры и отдыха.

2-4 января

14:00-17:00 Новогодние встречи Калужского Деда Мороза. Парк культуры и отдыха.

2-8 января

12:00-14:00 Спортивно-развлекательные мероприятия. Парк культуры и отдыха.

17:00-20:00 Новогодние развлекательные программы. Парк культуры и отдыха.

3 января

11:00 Городская акция «Слепи снеговиков» (при подходящей погоде). Сквер Волкова.

14:00 Городской конкурс-парад костюмов «Новогодний карнавал». Парк культуры и отдыха.

4 января

12:00 Спортивно-развлекательное мероприятие «Праздник русского валенка». Парк культуры и отдыха.

5 января

12:00 Новогодний силовой экстрим. Театральная площадь.

15:00 Концертно-развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!» Театральная площадь.

17:00 Огненно-пиротехническое представление. Театральная площадь.

18:00 Новогодняя молодежная дискотека «Sound Mix». Театральная площадь.

6 января

15:00 Театрализованная концертная программа «Новый год на Театральной площади». Интерактивные площадки «Новогодний городок».

18:00 Выступление оркестра карнавальной музыки «Маракату». Театральная площадь.

7 января

15:00 Калужские рождественские встречи. Театральная площадь.

17:00 Выступление уличного оркестра. Театральная площадь.

17:00 Развлекательная программа на коньках «рождественский переполох». Площадь Маяковского.

18:00 Новогодняя дискотека. Театральная площадь.

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Ранее мы рассказывали, какие улицы в Калуге будут перекрывать в период с 30 декабря по 7 января.

30 декабря с 17:00 до 20:00 нельзя будет проехать:

по ул. Заречной (от ул. Заречной, 18 до ул. Ромодановской);

по пер. Заречному;

по ул. Ромодановской.

31 декабря с 15:00 до 22:00:

на площади Старый Торг;

по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);

по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);

по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата);

по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);

по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Набережной (от ул. Набережной, 21 до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг).

1 января с 9:00 до 14:00 часов:

по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).

По Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова):

5 января с 10:00 до 22:00;

6 января с 13:00 до 22:00;

7 января с 13:00 до 22:00.

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