Лада Дэнс выступит в Калуге на площади Старый Торг 25 декабря

Вечером в субботу, 25 декабря, на площади Старый Торг в Калуге состоится новогодний праздник «Время исполнения желаний», главной звездой которого станет певица Лада Дэнс. Об этом в понедельник на планерке в городской управе сообщила начальник управления культуры Яна ВАСИНА.

Это массовое мероприятие станет завершающей точкой празднования 650-летия Калуги, пояснили в городской администрации.

После концерта состоятся пиротехническое и лазерное шоу. Также фейерверк запланирован и на 31 декабря. Подробнее мы рассказывали в нашем Telegram.

А 26 декабря состоится открытие резиденции Деда Мороза в Центральном парке культуры и отдыха.

Лада Дэнс, настоящая фамилия которой Волкова, - советская и российская актриса и эстрадная певица. В сентябре ей исполнилось 55 лет.

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