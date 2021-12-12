Резиденция Деда Мороза в Калуге откроется 26 декабря

Резиденция Деда Мороза в Калуге откроется в воскресенье, 26 декабря. Об этом сообщили KP40 в управлении культуры города.

Главный новогодний волшебник будет принимать гостей в Центральном парке культуры и отдыха. График работы резиденции пока не опубликован.

Как пояснили в управлении культуры, презентация мероприятий запланирована на следующую неделю.

Напомним, резиденцию Деда Мороза в парке организовали впервые в 2020 году. Прошлой зимой она работала по выходным.

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