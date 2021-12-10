В Калуге огни главной елки на Старом Торге зажгут до 15 декабря

В Калуге праздничная подсветка главной городской елки на площади Старый Торг полностью заработает к 15 декабря. Об этом в пятницу сообщили в управлении городского хозяйства.

- В настоящее время ведутся работы по подключению светового оформления ели, работы планируется завершить к 15 декабря, - пояснили в управлении.

Елка на Старом Торге в темное время светится уже несколько дней, однако часть фонарей при этом не горит.

Ранее городская управа собиралась полностью украсить Калугу к Новому году к 10 декабря.

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