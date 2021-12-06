В Калуге зажгли огни новогодней елки на Театральной площади

Утром в понедельник, 6 декабря, на Театральной площади в Калуге зажгли огни новогодней елки.

В городской управе пока не уточняют, будет ли она теперь гореть каждый день.

Полностью украсить Калугу к Новому году городские власти обещают к 10 декабря.

А 25 декабря на Старом Торге должен пройти праздник «Время исполнения желаний». Там запланированы лазерное шоу и фейерверк.

На прошлой неделе елку на Старом Торге украсили.

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