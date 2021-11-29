В Калуге начали украшать главную новогоднюю елку на площади Старый Торг
Как мы уже рассказывали, с прошлой недели в Калуге устанавливают главную новогоднюю елку на площади Старый Торг.
В понедельник, 29 ноября, рабочие приступили к монтажу украшений.
Эта конструкция в прошлом году находилась в Центральном парке культуры и отдыха. Ее подарила городу одна из компаний.
На прошлой неделе елку установили на Театральной площади.
Полностью украсить Калугу к Новому году городские власти обещают к 10 декабря.
А 25 декабря на Старом Торге должен пройти праздник «Время исполнения желаний». Там запланированы лазерное шоу и фейерверк.
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