В Калуге начали украшать главную новогоднюю елку на площади Старый Торг

Как мы уже рассказывали, с прошлой недели в Калуге устанавливают главную новогоднюю елку на площади Старый Торг.

В понедельник, 29 ноября, рабочие приступили к монтажу украшений.

Эта конструкция в прошлом году находилась в Центральном парке культуры и отдыха. Ее подарила городу одна из компаний.

На прошлой неделе елку установили на Театральной площади.

Полностью украсить Калугу к Новому году городские власти обещают к 10 декабря.

А 25 декабря на Старом Торге должен пройти праздник «Время исполнения желаний». Там запланированы лазерное шоу и фейерверк.

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