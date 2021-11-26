В Калуге начали устанавливать главную новогоднюю елку на площади Старый Торг

На площади Старый Торг начали устанавливать главную новогоднюю елку Калуги. Как и в предыдущие годы, она разместится на парковке перед зданием областной администрации.

Монтаж елки завершится в ближайшие дни, затем ее начнут украшать.

Эта конструкция в прошлом году находилась в Центральном парке культуры и отдыха. Ее подарила городу одна из компаний.

На прошлой неделе елку установили на Театральной площади.

Полностью украсить Калугу к Новому году городские власти обещают к 10 декабря.

А 25 декабря на Старом Торге должен пройти праздник «Время исполнения желаний». Там запланированы лазерное шоу и фейерверк.

Елку устанавливают на том же месте, что и в предыдущие два года.

Конус уже готов, а лапки еще лежат на асфальте.

Такой елка в парке была в декабре 2020 года.

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