В Калуге установили первые праздничные конструкции к Новому году. Полностью город собираются украсить к 10 декабря, сообщили в понедельник, 22 ноября, на планерке в городской управе.

На Театральной площади смонтировали 22-метровую елку. Сейчас завершается ее украшение.

Еще одна елка появилась в Центральном парке культуры и отдыха.

Главную городскую елку на площади Старый Торг обещают установить чуть позже.

Всего елок в Калуге будет 28.

Также в областной столице начали ставить новогодние конструкции. Матрешки появились у Дома музыки, «Подарок» - на улице Кирова у кинотеатра «Центральный», Дед Мороз с оленями – у вокзала Калуга-1, снеговики – рядом с памятником Кирову.

Ранее мы рассказывали, что первый масштабный новогодний праздник запланирован на 25 декабря.

Снеговики в сквере Кирова.

Театральная площадь.

В парке установили елку, которая ранее стояла на Театральной площади. У театра - елку со Старого Торга. А на площади у Гостиных рядов появится елка, которая в прошлом году находилась в парке.

Центральный парк культуры и отдыха.

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