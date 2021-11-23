Главная Новости Праздники
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калуге установили первые праздничные конструкции к Новому году

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.11.2021 10:03 11 982
В Калуге установили первые праздничные конструкции к Новому году

В Калуге установили первые праздничные конструкции к Новому году. Полностью город собираются украсить к 10 декабря, сообщили в понедельник, 22 ноября, на планерке в городской управе.

На Театральной площади смонтировали 22-метровую елку. Сейчас завершается ее украшение.

Еще одна елка появилась в Центральном парке культуры и отдыха.

Главную городскую елку на площади Старый Торг обещают установить чуть позже.

Всего елок в Калуге будет 28.

Также в областной столице начали ставить новогодние конструкции. Матрешки появились у Дома музыки, «Подарок» - на улице Кирова у кинотеатра «Центральный», Дед Мороз с оленями – у вокзала Калуга-1, снеговики – рядом с памятником Кирову.

Ранее мы рассказывали, что первый масштабный новогодний праздник запланирован на 25 декабря.

Снеговики в сквере Кирова.

Театральная площадь.

В парке установили елку, которая ранее стояла на Театральной площади. У театра - елку со Старого Торга. А на площади у Гостиных рядов появится елка, которая в прошлом году находилась в парке.

Центральный парк культуры и отдыха.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.11.2021 10:03 11 982
Тэги: праздник новый год
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 11 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать кейтеринговую компанию: рекомендации для идеального праздника
Музыкальное образование в жизни ребенка
Работа курьером в Озон

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru