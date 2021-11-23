В Калуге первый новогодний праздник пройдет 25 декабря на Старом Торге

В Калуге в субботу, 25 декабря, планируется провести первый новогодний праздник. Он состоится на площади Старый Торг, сообщила на планерке в городской управе 22 ноября начальник управления культуры Яна ВАСИНА.

Мероприятие будет называться «Время исполнения желаний».

По словам Васиной, это будет заключительная фаза празднования 650-летия Калуги.

На Старом Торге запланированы лазерно-пиротехническое шоу и фейерверк.

Однако пройдет все это только в том случае, если позволит ситуация с коронавирусом.

Пока на площади Старый Торг только парковка, елку там установят чуть позже.

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