Первую новогоднюю елку Калуги начали устанавливать на Театральной площади

В среду, 17 ноября, на Театральной площади в Калуге начали устанавливать первую нынешней осенью новогоднюю елку. Ее монтаж должен завершиться к концу недели.

Рабочие привезли все детали и сейчас продолжают собирать конструкцию.

Елку на площади Старый Торг появиться чуть позже, по этому объекту торги состоялись позже, сообщили нам в управлении городского хозяйства.

Ранее власти Калуги пообещали украсить Калугу к Новому году к 10 декабря.

По прогнозам синоптиков, к концу недели в Калужской области может выпасть снег.

Установка елки на Театральной площади в Калуге 17 ноября.

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