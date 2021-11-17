Первую новогоднюю елку Калуги начали устанавливать на Театральной площади
В среду, 17 ноября, на Театральной площади в Калуге начали устанавливать первую нынешней осенью новогоднюю елку. Ее монтаж должен завершиться к концу недели.
Рабочие привезли все детали и сейчас продолжают собирать конструкцию.
Елку на площади Старый Торг появиться чуть позже, по этому объекту торги состоялись позже, сообщили нам в управлении городского хозяйства.
Ранее власти Калуги пообещали украсить Калугу к Новому году к 10 декабря.
По прогнозам синоптиков, к концу недели в Калужской области может выпасть снег.
Установка елки на Театральной площади в Калуге 17 ноября.
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