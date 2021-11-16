В Калуге новогоднюю елку на Театральной площади начнут устанавливать в середине ноября

В Калуге до 21 ноября начнут устанавливать новогоднюю елку на Театральной площади. Об этом в понедельник на планерке в горуправе рассказал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.



- В рамках договора мы предусмотрели проведение ревизии всех украшений, которые у нас уже были и которые город закупал в рамках праздника «Калуга —Новогодняя столица», чтобы по максимуму их использовать вновь, - заявил Шпиренко.

Год назад, когда Калуга готовилась к празднику «Новогодняя столица России», елки на Театральной площади и Старом Торге также монтировали в середине ноября. В предыдущие годы конструкции устанавливали лишь к середине декабря.

Также в нынешнем ноябре елка должна появиться в Центральном парке культуры и отдыха. До конца осени также украсят дамбу Яченского водохранилища, Гагаринский мост и склон Парка культуры и отдыха.



Городские власти поручили полностью украсить Калугу к Новому году к 10 декабря.

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